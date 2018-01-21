2018-01-21T19:08:55+03:00
Политика

Песков: российские власти уже разработали меры на случай новых санкций США

Ожидается, что об очередных ограничительных мерах Москва узнает 29 января - после публикации соответствующего доклада американской администрации
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти нашей страны уже проработали все необходимые меры предосторожности на случай новых антироссийских санкций США. Как выяснилось, эти меры направлены на то, чтобы минимизировать вред от публикации доклада американской администрации о новых ограничительных мерах в отношении РФ.

«Кабинет министров и президент, который постоянно находится в диалоге с министрами, уже давно проработали все необходимые меры предосторожности, чтобы захеджироваться от возможных рисков», - сказал представитель Кремля в интервью с Наилей Аскер-заде, вышедшем в эфир на телеканале «Россия 1».

Как отметил Песков, в случае введения новых ограничений в первую очередь нужно будет сделать все необходимое для того, чтобы не пострадала российская экономика.

Напомним, на днях посол США в России Джон Хантсман сообщил, что доклад американской администрации о новых санкциях будет составлен к 29 января.

Самые важные цитаты из интервью Пескова читайте здесь.

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