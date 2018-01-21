Танкер с газом из России придет в Бостон с трехдневным опозданием

21 Янв. 2018 2018-01-21T19:30:13+03:00

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В воскресенье, 21 января, стало известно, когда танкер Gaselys французской компании Engie, который везет в США сжиженный газ, добытый в России, доберется до американского побережья.

Как выяснилось, в настоящее время судно уже продолжает путь в Соединенные Штаты и, судя по данным системы глобального позиционирования судов, придет в порт Бостона в ближайший вторник, 23 января, передает РИА Новости.

Таким образом, танкер прибудет в пункт назначения с трехдневным опозданием: изначально он должен был пришвартоваться у берегов США 20 января.

Напомним, 19 января - за день до изначально планируемой даты прибытия в США - Gaselys неожиданно развернулся и взял курс на испанский порт Альхесирас. А на следующий день судно легло на прежний курс. В компании Engie объяснили эти маневры плохой погодой.