2018-01-21T19:30:13+03:00
В мире

Танкер с газом из России придет в Бостон с трехдневным опозданием

Ожидается, что судно доберется до пункта назначения 23 января
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments20
Изменить размер текста:

В воскресенье, 21 января, стало известно, когда танкер Gaselys французской компании Engie, который везет в США сжиженный газ, добытый в России, доберется до американского побережья.

Как выяснилось, в настоящее время судно уже продолжает путь в Соединенные Штаты и, судя по данным системы глобального позиционирования судов, придет в порт Бостона в ближайший вторник, 23 января, передает РИА Новости.

Таким образом, танкер прибудет в пункт назначения с трехдневным опозданием: изначально он должен был пришвартоваться у берегов США 20 января.

Напомним, 19 января - за день до изначально планируемой даты прибытия в США - Gaselys неожиданно развернулся и взял курс на испанский порт Альхесирас. А на следующий день судно легло на прежний курс. В компании Engie объяснили эти маневры плохой погодой.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Франция на Совбезе ООН сделает упор на ситуацию в Восточной Гуте и Идлибе
США планируют направить в Афганистан еще тысячу военнослужащих
Американские СМИ расхвалили российский комплекс ПВО «Панцирь-С»
МИД Турции осудил Францию за созыв заседания СБ ООН по Сирии
Рауля Кастро выдвинули кандидатом в депутаты парламента Кубы
Песков заявил о неверной интерпретации его слов о «тайных встречах» Путина с Порошенко
В шведском Мальме прогремел взрыв у офисного здания
Порошенко выразил соболезнования родным погибших в Кабуле украинцев
Лавров: Действия США в Сирии привели Турцию в бешенство
СМИ узнали о смене владельца российской судоверфи в Хельсинки
Лавров отметил наращивание военного потенциала при отсутствии идеологических разногласий
Певицу Шакиру в Испании подозревают в уклонении от уплаты налогов