В США школьник рассказал другу о сексе с учительницей и довел ее до суда

21 Янв. 2018 2018-01-21T19:56:06+03:00

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Стало известно о еще одном случае предполагаемого растления малолетних в США. Так, в минувшую пятницу, 19 января, в Нью-Йорке арестовали 29-летнюю учительницу социологии Дори Майерс. Женщину, которая, кстати, является женой местного шерифа полиции, заподозрили в сексуальной связи с ее 14-летним учеником.

В результате до тех пор, пока выясняются все обстоятельства случившегося, суд запретил обвиняемой приближаться на расстояние 30 метров к своей предполагаемой жертве. А департамент образования Нью-Йорка отстранил молодую учительницу от любых контактов с учениками.

Между тем вся эта история стала достоянием общественности из-за того, что потерпевший школьник решил похвастаться другу. Дело в том, что этот друг, узнав об оральном сексе своего приятеля с преподавательницей, решил рассказать услышанную историю школьному руководству, пишет New York Post.

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