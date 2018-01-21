2018-01-21T19:56:06+03:00
В мире

В США школьник рассказал другу о сексе с учительницей и довел ее до суда

Молодую преподавательницу обвинили в сексуальной связи с ее 14-летним учеником
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments8
В Нью-Йорке арестовали 29-летнюю учительницу социологии Дори МайерсВ Нью-Йорке арестовали 29-летнюю учительницу социологии Дори МайерсФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Стало известно о еще одном случае предполагаемого растления малолетних в США. Так, в минувшую пятницу, 19 января, в Нью-Йорке арестовали 29-летнюю учительницу социологии Дори Майерс. Женщину, которая, кстати, является женой местного шерифа полиции, заподозрили в сексуальной связи с ее 14-летним учеником.

В результате до тех пор, пока выясняются все обстоятельства случившегося, суд запретил обвиняемой приближаться на расстояние 30 метров к своей предполагаемой жертве. А департамент образования Нью-Йорка отстранил молодую учительницу от любых контактов с учениками.

Между тем вся эта история стала достоянием общественности из-за того, что потерпевший школьник решил похвастаться другу. Дело в том, что этот друг, узнав об оральном сексе своего приятеля с преподавательницей, решил рассказать услышанную историю школьному руководству, пишет New York Post.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15 самых развратных учительниц Америки

Американские учительницы преподают школьникам секс на переменах (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Франция на Совбезе ООН сделает упор на ситуацию в Восточной Гуте и Идлибе
США планируют направить в Афганистан еще тысячу военнослужащих
Американские СМИ расхвалили российский комплекс ПВО «Панцирь-С»
МИД Турции осудил Францию за созыв заседания СБ ООН по Сирии
Рауля Кастро выдвинули кандидатом в депутаты парламента Кубы
Песков заявил о неверной интерпретации его слов о «тайных встречах» Путина с Порошенко
В шведском Мальме прогремел взрыв у офисного здания
Порошенко выразил соболезнования родным погибших в Кабуле украинцев
Лавров: Действия США в Сирии привели Турцию в бешенство
СМИ узнали о смене владельца российской судоверфи в Хельсинки
Лавров отметил наращивание военного потенциала при отсутствии идеологических разногласий
Певицу Шакиру в Испании подозревают в уклонении от уплаты налогов