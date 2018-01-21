Одна из крупнейших бригад ВСУ ушла из Донбасса

21 Янв. 2018 2018-01-21T20:40:06+03:00

Подразделение ВСУ уже прибыло в Закарпатскую область. Фото: со страницы движения поддержки закарпатских военных в Facebook

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В воскресенье, 21 января, появилась информация о том, что одна из крупнейших бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) ушла из Донбасса. Как уточняют украинские СМИ, бойцы 128-й отдельной горно-пехотной бригаде, также известной как «Закарпатский легион», покинули зону конфликта в полном составе.

Судя по фотографиям, размещенным на странице движения поддержки закарпатских военных в Facebook, в настоящее время подразделение ВСУ уже находится в месте своей постоянной дислокации - в Закарпатской области. По некоторым данным, военнослужащие останутся там как минимум до июля 2018 года.

Кстати, напомним, ранее на этой неделе Верховная рада Украины приняла во втором, окончательном чтении закон о реинтеграции Донбасса, который открывает больше возможностей для использования вооруженных сил страны в мирное время.