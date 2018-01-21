Мадридский "Реал" разгромил 7:1 "Депортиво" в чемпионате Испании по футболу

21 Янв. 2018 2018-01-21T20:56:39+03:00

Два гола в этом поединке забили Бэйл и Роналду

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В чемпионате Испании по футболу в воскресенье, 21 января, был сыгран поединок 20 тура в Ла Лиге. Мадридский "Реал" на своем поле принимал "Депортиво" и совершил форменный разгром своего соперника, одержав победу со счетом 7:1.

На 23-й минуте Адриан Лопес вывел "Депортиво" вперед. Но затем гости получили семь голов в свои ворота. По два раза у хозяев поля отличилиь Начо (32,88 минуты), Бэйл (42,58), Роналду (78,84). Седьмой же мяч записал на свой счет на 68-й минуте игры Лука Модрич.

После этой победы "Реал" с 35 очками - четвертый в чемпионате Испании, отставая на 16 баллов от "Барселоны", которая идет первой. "Депортиво" с 16 очками - на 18 месте.