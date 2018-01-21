Захарченко: украинские силовики целенаправленно били по автобусу

21 Янв. 2018 2018-01-21T21:23:33+03:00

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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко прокомментировал совершенный в воскресенье, 21 января, обстрел пассажирского автобуса в Донбассе. Он возложил вину за случившееся на украинских силовиков и связал инцидент с ранее принятым Верховной радой Украины законом о реинтеграции Донбасса.

Как подчеркнул Захарченко, в этот раз военнослужащие незалежной вели огонь по автобусу целенаправленно: списать произошедшее на «шальную пулю с крупнокалиберного "Утеса"» просто невозможно.

«Это первая ласточка принятия закона о деоккупации. Смотрите, что получилось! Их руки развязаны теперь полностью. Уже не стесняясь стреляют по гражданским лицам. <…> Это далеко не первый случай, но первый, когда стреляют чисто по автобусу. Раньше можно было списать - с "Утеса" шальная пуля, а сейчас нет, целенаправленно по нему били», - цитирует главу ДНР «Интерфакс».

Напомним, ранее в народной республике сообщили об обстреле автобуса в районе КПП «Еленовка», в результате которого погиб один мирный житель.