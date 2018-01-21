Антон Шипулин: "Сегодня лыжи ехали хуже, чем у соперников"

21 Янв. 2018 2018-01-21T21:45:33+03:00

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Лидер сборной России Антон Шипулин в воскресенье, 21 января, занял 9 место в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону. После завершения соревнований в интервью пресс-службе СБР Шипулин поведал о подробностях гонки, в которой он столкнулся с трудностями:

- Не могу сказать, что самочувствие сегодня было плохое или хорошее. Оно было среднее. Меня сильно подвел инвентарь. С первого круга понял, что лыжи сегодня придется толкать. Скольжение было тяжелое. У меня сегодня лыжи ехали хуже, чем у соперников. Допустил сегодня слишком много промахов. С одним промахом сегодня можно было бороться за любые места. Мог бы стрелять лучше, надо меньше ошибаться.

Напомним, что победу в этой гонке одержал француз Мартен Фуркад.