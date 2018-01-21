2018-01-21T21:51:20+03:00
Спорт

Полуголый знаменосец Тонга с Олимпиады в Рио отобрался на Игры-2018 как лыжник

Ранее Пит Тауфатофуа был тхэквондистом
Дарья ИВАШКИНА
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Спортсмен из Тонго Пит Тауфатофуа во время церемонии открытия летней Олимпиады в Рио-де-ЖанейроСпортсмен из Тонго Пит Тауфатофуа во время церемонии открытия летней Олимпиады в Рио-де-ЖанейроФото: REUTERS
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Стало известно, что на XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее выступит спортсмен из Тонго Пит Тауфатофуа, который нес флаг своей сборной на церемонии открытия летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

На Играх в Бразилии тонганец выступал в тхэквондо, причем тогда он проиграл в первом же своем поединке. Однако многим болельщикам и журналистам запомнился он не этим, а своим внешним видом на параде атлетов: он вышел на арену с обнаженным и намасленным торсом.

Кстати, после Олимпиады в Рио, а именно в декабре 2016 года, спортсмен объявил о своем решении перейти в лыжные гонки, хотя ранее никогда не занимался этим видом спорта. И вот теперь Тауфатофуа едет на зимние Игры в Пхенчхан. Выяснилось, что в минувшую субботу атлету удалось выполнить квалификационный норматив в своей последней гонке в Исландии.

«После Рио я решил найти самый сложный из возможных видов спорта, потому что мне был нужен новый вызов», - цитирует 34-летнего спортсмена Eurosport.

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