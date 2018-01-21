Украинец выставил на продажу Верховную раду со всем содержимым

21 Янв. 2018 2018-01-21T23:15:51+03:00

«Владелец» заявил о готовности отдать здание парламента незалежной за 20 тысяч рублей или обменять его на домик у моря

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Житель Украины выставил на продажу Верховную раду. Соответствующее предложения он разместил в интернете на сайте OLX, на котором обычные люди публикуют объявления, чтобы купить что-то нужное или продать что-то ненужное.

Человек, называющий себя владельцем здания украинского парламента, заявил, что отдаст Раду со всем содержимым всего за 10 тысяч гривен (это около 20 тысяч рублей), но при этом он готов и обменять свой товар на «домик у моря с гражданством».

«Продам Верховную раду со всем содержимым, недорого, по ненадобности. Брал для себя, но на сегодняшний день дорого и тянет ко дну. Или обменяю на домик у моря с гражданством», - говорится в объявлении, которое за два дня посмотрело более 6,2 тысячи пользователей.

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