2018-01-22T00:16:47+03:00
Экономика

СМИ узнали о смене владельца российской судоверфи в Хельсинки

Объединенная судостроительная корпорация планирует продать пакет акций Arctech Helsinki Shipyard корпорации Kermas
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
ОСК продаст пакет акций Хельсинской судоверфи из-за санкцийОСК продаст пакет акций Хельсинской судоверфи из-за санкций
Изменить размер текста:

Судоверфи Arctech Helsinki Shipyard в Хельсинки может в ближайшее время сменить владельца. Сейчас она пренадлежит российской Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Как сообщает сайт телекомпании Yle, сейчас ведутся переговоры с европейским концерном Kermas. Как отметил исполнительный директор финского предприятия Эско Мустамяки, в последнее время антироссийские санкции негативно сказываются на деятельности судоверфи. Ее новый владелец не должен фигурировать в санкционных списках.

Хельсинкская судоверфь специализируется на арктических морских технологиях, в том числе на строительстве ледоколов. В планах компании расширить свое присутствие на рынке круизных лайнеров.

Отметим, что основным активом компании Kermas является ОАО "Ключевский завод ферросплавов" в Екатеринбурге. У корпорации есть опыт судостроительного бизнеса, в частности, в Хорватии.

Российская ОСК приобрела судоверфь в полную собственность в конце 2014 года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24