Лавров: Действия США в Сирии привели Турцию в бешенство

22 Янв. 2018 2018-01-22T00:39:33+03:00

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Решения США по глобальным вопросам только ухудшают ситуацию. Такое мнение высказал Глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Россия беспокоится о неспособности США договариваться, и не станет искать для себя выгоды в срыве американцами иранской сделки.

«Многие политологи спрашивают, почему мы переживаем, и говорят, что, чем хуже, тем лучше: пусть США доказывают свою недоговороспособность, свою разрушительную роль в мировых делах, будь то Иран или Сирия, где сейчас тоже предпринимаются односторонние действия, которые привели в бешенство уже Турцию», — сказал Лавров в интервью газете «Коммерсат»

По его словам, в российском руководстве придерживаются другой «школы мысли».

Напомним, возглавляемая США коалиция анонсировала создание пограничных отрядов из ветеранов «Сирийских демократических сил», оппозиционных правительству в Дамаске, для охраны сирийско-турейцкой границы. В Анкаре это решение назвали неприемлемым и заявили о праве делать все, что необходимо, для борьбы с тероризмом.