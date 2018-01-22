В шведском Мальме прогремел взрыв у офисного здания

22 Янв. 2018 2018-01-22T01:32:28+03:00

О причинах ЧП и пострадавших пока неизвестно

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В шведском городе Мальме прогремел взрыв. Об этом сообщает местная полиция.

ЧП произошло в микрорайоне Розенгорд около одного из офисных зданий примерно в 23.00 мск. О причинах взрыва и пострадавших пока ничего не известно.

По данным полиция, нанесен ущерб фасаду здания, вылетели оконные стекла. Район сейчас оцеплен и ожидают прибытие взрывотехников.

Шведские СМИ уточняют, что на улице, где произошел взрыв, располагается полицейский участок, который уже пытались взорвать.

Напомним, 30 декабря 2017 года в Мальме неизвестные подорвали полицейский автомобиль, который находился около здания полиции, расположенного на улице Саллерупсвеген. В результате никтоне пострадал.

Через несколько часов предполагаемых преступников задержали. ими оказались мужчины 1991 и 1995 годов рождения, один из которых уже привлекал внимание правоохранителей своими действиями.