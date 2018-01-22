Рауля Кастро выдвинули кандидатом в депутаты парламента Кубы

22 Янв. 2018 2018-01-22T02:06:50+03:00

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В воскресенье кандидатура Рауля Кастро была выдвинута единогласным решением в депутаты Национальной ассамблеи народной власти от одной из муниципий провинции Сантьяго-де-Куба. Это дает возможность главе государства переизбраться на пост председателя Госсовета и Совета министров повторно.

Депутаты муниципальных ассамблей (местных органов власти) по всей стране 21 января провели внеочередные заседания, на которых утвердили списки кандидатов в депутаты 612-местной Национальной ассамблеи, а также органов самоуправления всех 15 провинций, передает ТАСС.

Напомним, в декабре прошлого года Кастро заявил, что в апреле 2018 года покинет пост председателя Госсовета и Совета министров страны. По его словам, он уйдет в оставку после того, как 19 апреля будет сформирован новый состав Национальной ассамблеи народной власти. 86-летний Рауль Кастро является главой Кубы с 2008 года.