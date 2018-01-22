МИД Турции осудил Францию за созыв заседания СБ ООН по Сирии

22 Янв. 2018 2018-01-22T02:23:17+03:00

Анкара пригрозила Парижу, что это решение отразится на отношениях между двумя странами

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Обвинения в поддержке террористов в адрес Франции высказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя желание Франции созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии.

"Мы будем рассматривать это в том ключе, что Франция стоит на стороне террористов, это отразится на наших отношениях", - сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что "каждый, кто выступает против операции в Африне, поддерживает террористов", передает ТАСС.

Ранее 21 января министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в своем микроблоге в Twitter отметил, что Франция весьма обеспокоена ситуацией в Сирии и поэтому "просит созвать экстренное заседание Совбеза ООН".

Напомним, в субботу Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из СНС и ДС в районе Африн. По последним данным, в ходе операции самолеты ВВС Турции поразили 153 цели в Африне.