Франция на Совбезе ООН сделает упор на ситуацию в Восточной Гуте и Идлибе

22 Янв. 2018 2018-01-22T04:04:15+03:00

Изменить размер текста: A A

На закрытом совещании Совета Безопасности ООН, которое псостоится в понедельник, Франция намерена поднять вопросы гуманитарной ситуации в Сирии, в частности в Восточной Гуте и провинции Идлиб. Об этом рассказали в постоянном представительстве страны при международной организации.

«Дело не в Африне. Будет уделено внимание Восточной Гуте, Идлибу. Африн, несомненно, тоже будет затронут», - цитирует ответ дипломатов ТАСС.

Заседание по Сирии не внесено в программу работы Совбеза на понедельник. Оно будет неформальным и пройдет после завершения закрытых консультаций, посвященных деятельности Регионального центра превентивной дипломатии для Центральной Азии ООН.

Ранее МИД Турции осудил Францию за инициативу внеочередного заседания по Сирии, связав ее с началом турецкой операции "Оливковая ветьвь" против курдских формирований из СНС и ДС в районе Африн.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил, что Париж весьма обеспокоен ситуацией в Сирии и "просит созвать экстренное заседание СБ ООН".