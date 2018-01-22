Самолет японской авиакомпании экстренно приземлился в Хельсинки

22 Янв. 2018 2018-01-22T04:43:43+03:00

У самолета японский авиалиний после взлета загорелся двигатель Фото: REUTERS

У Boeing 787 Dreamliner сразу после взлета загорелся двигатель

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В аэропорту Хельсинки экстренную посадку совершил самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Japan Airlines (JAL). Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Там пояснили, что лайнер выполнял рейс в токийский аэропорт Нарита. На борту находились 164 пассажира и 13 членов экипажа. Boeing вылетел в 17.07 (18.07 мск), но уже в 18.34 (19.34) вернулся. Посадка прошла благополучно.

По словам очевидцев, когда пассажиры услышали хлопок, а потом двигатель загорелся, на борту началась паника. Ситуация была критической и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, пишет газета Ilta-Sanomat.

На взлетно-посадочной полосе борт ожидали более 12 пожарных машин столичного спасательного округа, уточняют в компании Finavia, управляющей аэропортами Финляндии.