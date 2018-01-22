Лавров: Переворот на Украине – это история предательства Западом международного права

22 Янв. 2018 2018-01-22T05:13:44+03:00

Глава МИД напомнил, что оппозиция и Янукович подписали соглашение, которое засвидетельствовали ФРГ и Польша

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«Европейский позор» и «предательство Западом международного права» - так охарактеризовал министр иностранных дел России Сергей Лавров реакцию Запада на переворот на Украине.

По его мнению, соглашение, подписанное министрами иностранных дел ведущих стран Евросоюза совместно с президентом Виктором Януковичем «было просто растоптано».

«После этого Евросоюз стал нас убеждать, что так и должно быть и что теперь ничего уже поделать нельзя. Это, по большому счету, европейский позор», — заявил Лавров в интервью газете «Коммерсант».

Напомним, 21 февраля 2014 года Янукович и лидеры парламентской оппозиции подписали Соглашение об урегулировании политического кризиса в республике. Свидетелями заключения договора выступили министры иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Польши Радослав Сикорский.

Однако после переворота в марте 2014 года ни Польша, ни Германия, ни другие страны ЕС не вступили с осуждением нарушения соглашения.