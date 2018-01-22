Один человек погиб при обстреле турецкой территории из Африна

22 Янв. 2018 2018-01-22T05:40:29+03:00

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В результате обстрела турецкого города Рейханлы в южной провинции Хатай, который велся из сирийского Африна, погиб один человек, еще 46 получили ранения. Еще семеро пострадали при атаке на город Килис.

По данным администрации провинции Хатай, курды выпустили по Рейханлы 11 ракет, из которых девять разорвались в городе. Власти Килиса насчитали четыре ракеты, упавшие на территории города, передает РИА Новости.

Напомним, в субботу Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из СНС и ДС в районе Африн. За сутки самолеты ВВС Турции поразили 153 цели в Африне.

В свою очередь, курды сообщили, что в Африне в результате авиаудара Турецкий ВВС погибли девять человек - шесть мирных жителей, а также три бойца сил самообороны сирийских курдов. Еще 13 гражданских лиц получили ранения.