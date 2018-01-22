2018-01-22T07:18:29+03:00
Политика

Гройсман хочет за четыре года сделать Украину энергонезависимой

Премьер пообещал, что цена на газ будет снижена, как только республика начнет сама себя им обеспечивать
Юлия ДИВЕЕВА
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Украинцам пообещали снизить цены на газ через четыре годаУкраинцам пообещали снизить цены на газ через четыре годаФото: REUTERS
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Энергетическая независимость Украины – вполне реальна, уверен премьер-министр страны Владимир Гройсман. Он выразил надежду, что уже через четыре года республика сама начнет обеспечивать себя газом.

"Хочу, чтобы мы за три-четыре года стали страной, которая обеспечит себя собственным газом.", — сказал Гройсман в эфире украинского телеканала ICTV.

Глава правительства пообещал, что как только это произойдет, для населения будут снижены цены на голубое топливо на 20-30 процентов.

Напомним, в ноябре 2015 года Киев перестал покупать газ у России. Этому предшествовал скандал с неуплатой украинской стороной долгов по использованному топливу. Республика требовала, чтобы "Газпром" продавал газ по минимальной цене, а не по рыночной.

Последние два отопительных сезона украинцы обходились без российского голубого топлива, покупая его по реверсу в Европе. В планах украинских властей увеличить добычу местного газа до 35 миллиардов кубических метров к 2035 году.

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