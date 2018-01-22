2018-01-22T07:45:49+03:00
В мире

В Токио впервые прошли учения по эвакуации при ракетном ударе

Местные жители отметили, что опасений нет, но тренироваться полезно [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
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Гражданские учения в Токио по эвакуации при запуске баллистической ракетыГражданские учения в Токио по эвакуации при запуске баллистической ракетыФото: REUTERS
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В районе Бунке японской столицы Токио прошли гражданские учения по эвакуации при угрозе запуска баллистической ракеты. Причем сценарий не предполагал, что удар будет нанесен по Японии – снаряд «пролетал» над страной.

Учения были пробными и в них приняли участие всего около 350 человек. Они должны были укрыться под землей (в переходах или метро) за пять минут. Как рассказал представитель канцелярии премьер-министра Японии Хироюки Суэнага, тренировка позволила отработать два момента – форму оповещения населения во время запуска ракеты, а также сам процесс эвакуации, передает ТАСС.

Учения в Токио по эвакуации при запуске баллистической ракеты Фото: REUTERS

Учения в Токио по эвакуации при запуске баллистической ракетыФото: REUTERS

"Конечно, как таковых опасений по поводу реальной ракетной угрозы нету, но подобные учения - это отличный шанс понять, что чувствуют люди, когда слышат тревожную сирену, и что необходимо делать в таком случае", - сказал один из местных жителей.

Нашлись и противники учений, которые вышли на улицы с плакатами "Нет военным учениям", "Диалог, а не война!".

Противник учений по эвакуации при запуске баллистической ракеты Фото: REUTERS

Противник учений по эвакуации при запуске баллистической ракетыФото: REUTERS

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