У входа в торговый центр во Флориде сработало самодельное взрывное устройство
У входа в торговый центр в городе Лейк Уэльс в штате Флорида сработало самодельное взрывное устройство. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
По данным телеканала WFTV 9, взрыв прогремел в 17:20 по местному времени (1:20 мск). На место происшествия оперативно прибыли пожарные и сотрудники полиции. Торговый центр был эвакуирован.
Недалеко от места взрыва обнаружили рюкзак, предположительно с еще одной бомбой. В настоящее время правоохранители разыскивают двух подозреваемые в связи с инцидентом.
В начале декабря прошлого года в Нью-Йорке, вблизи одного из крупнейших автовокзалов на Манхэттене прогремел взрыв. Местный житель Акайед Улла привел в действие самодельное взрывное устройство, однако бомба сработала лишь частично. В результате исполнитель теракта был серьезно ранен, еще несколько человек получили легкие травмы.