22 Янв. 2018 2018-01-22T07:52:48+03:00

У входа в торговый центр во Флориде сработало самодельное взрывное устройство Фото: ТАСС

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У входа в торговый центр в городе Лейк Уэльс в штате Флорида сработало самодельное взрывное устройство. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

По данным телеканала WFTV 9, взрыв прогремел в 17:20 по местному времени (1:20 мск). На место происшествия оперативно прибыли пожарные и сотрудники полиции. Торговый центр был эвакуирован.

Недалеко от места взрыва обнаружили рюкзак, предположительно с еще одной бомбой. В настоящее время правоохранители разыскивают двух подозреваемые в связи с инцидентом.

В начале декабря прошлого года в Нью-Йорке, вблизи одного из крупнейших автовокзалов на Манхэттене прогремел взрыв. Местный житель Акайед Улла привел в действие самодельное взрывное устройство, однако бомба сработала лишь частично. В результате исполнитель теракта был серьезно ранен, еще несколько человек получили легкие травмы.