2018-01-22T08:35:13+03:00
В мире

Глава Минобороны США: Пентагон знал о готовящейся турецкой военной операции в Африне

Анкара проинформировала Вашингтон о планах ввести войска на север Сирии
Денис СУХОВ
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Глава Минобороны США: Пентагон знал о готовящейся турецкой военной операции в АфринеГлава Минобороны США: Пентагон знал о готовящейся турецкой военной операции в АфринеФото: REUTERS
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В Вашингтоне знали о планах Турции начать военную операцию против курдов в сирийском Африне. Об этом сообщил глава Минобороны США Джеймс Мэттис.

«Они предупредили нас перед началом авианалетов, что собираются предпринять это», - заявил Мэттис.

Министр добавил, что контакт между турецкими и американскими военными поддерживается постоянно и осуществляется на высшем уровне.

«Мы очень внимательны. Задействованы высшие эшелоны руководства. Мы над этой ситуацией работаем, и я буду работать», - добавил глава Пентагона.

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил, что вооруженные силы страны начали наземную часть операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Она будет проходить в четыре этапа с целью создания на границе арабской республики 30-километровой зоны безопасности, свободной от курдских формирований.

По словам Йылдырыма, Россия не возражает против операции, и в настоящее время Анкара «устраняет беспокойство» Ирана по этому поводу.

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