Роспотребнадзор предупредил россиян о росте заболеваемости коклюшем на юге Германии

22 Янв. 2018 2018-01-22T09:47:22+03:00

Причиной, по мнению немецких специалистов, стал отказ граждан от вакцинации

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Роспотребнадзор предупредил россиян об осенне-зимнем подъеме заболеваемости коклюшем в Германии. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

«По сообщению министерства здравоохранения и безопасности продовольствия Баварии от 13 января 2018 года, наряду с ростом числа заболеваний коклюшем в северо-западных землях Германии в 2017 году, и в южных землях, в частности, в Баварии, фиксируется осенне-зимний подъем заболеваемости этой инфекцией», - говорится в тексте предупреждения.

Отмечается, что по мнению немецких специалистов, рост числа заболеваний связан с отказом граждан от вакцинации. С 2013 по 2017 год количество случаев заражения коклюшем выросло на 29%.

Ведомство обращает внимание россиян на эту информацию и просит учитывать ее при планировании поездок.

Коклюш - острое инфекционное заболевание, характерное для детских возрастных групп. Передается воздушно-капельным путем, проявляется длительным кашлем, поражением дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем.