Роспотребнадзор предупредил россиян о росте заболеваемости коклюшем на юге Германии
Роспотребнадзор предупредил россиян об осенне-зимнем подъеме заболеваемости коклюшем в Германии. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.
«По сообщению министерства здравоохранения и безопасности продовольствия Баварии от 13 января 2018 года, наряду с ростом числа заболеваний коклюшем в северо-западных землях Германии в 2017 году, и в южных землях, в частности, в Баварии, фиксируется осенне-зимний подъем заболеваемости этой инфекцией», - говорится в тексте предупреждения.
Отмечается, что по мнению немецких специалистов, рост числа заболеваний связан с отказом граждан от вакцинации. С 2013 по 2017 год количество случаев заражения коклюшем выросло на 29%.
Ведомство обращает внимание россиян на эту информацию и просит учитывать ее при планировании поездок.
Коклюш - острое инфекционное заболевание, характерное для детских возрастных групп. Передается воздушно-капельным путем, проявляется длительным кашлем, поражением дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем.