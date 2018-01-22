В серьезном ДТП на Пхукете погибли две россиянки

22 Янв. 2018 2018-01-22T10:19:12+03:00

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В результате серьезного ДТП на Пхукете погибли две пожилые россиянки, также один гражданин Украины был травмирован.

Известно, что авария произошла в воскресенье днем в районе Ченг Тхале. Россиянки находились в легковом автомобиле Nissan Almera, за рулем которого был украинец. По данным следствия, женщины в возрасте 67 и 68 лет ехали в местный аэропорт, когда на одном из крутых поворотов водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

Все участники ДТП были доставлены в больницу. Россиянки от полученных травм скончались, украинец все еще находится под присмотром врачей, а водитель микроавтобуса, гражданин Таиланда, практически не пострадал.

Как сообщает интернет-портал Phuket News, в ближайшее время мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, пройдет тест на наличие алкоголя и наркотиков в крови.