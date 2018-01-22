2018-01-22T11:13:02+03:00
Экономика

Нефтяные цены перешли к росту после мониторинговой встречи ОПЕК+

Участники рынка опасаются увеличения добычи в США но фоне повышения стоимости «черного золота»
Денис СУХОВ
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Нефтяные цены перешли к росту после мониторинговой встречи ОПЕК+Нефтяные цены перешли к росту после мониторинговой встречи ОПЕК+Фото: REUTERS
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На торгах в понедельник нефтяные цены восстанавливаются после падения по итогам прошлой недели.

Тогда нефть марки Brent подешевела примерно на 1,8% - самое большое падение с начала октября. Цены на сорт WTI снизились на 1,5%.

Сегодня мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures прибавили 0,19% до $68,74 за баррель. По состоянию на 8:18 мск контракты на марку WTI подорожали 0,24% - их цена составляла $63,52 за баррель.

Рост котировок произошел на фоне благоприятных новостей о первом заседании мониторингового комитета стран ОПЕК+. Рост нефтяных цен в конце 2017 года до уровней, близких к $70 за баррель, вдохновил участников встречи. Однако они с осторожностью оценили перспективы стабилизации рынка: не исключается, что соглашение о сокращении добычи будет продлено в той или иной форме и после 2018 года.

Опасения участников рынка вызывает вероятный рост добычи сланцевой нефти в США вслед за увеличением мировых цен на «черное золото».

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