2018-01-22T11:31:27+03:00
Наука

Новую российскую платформу для малых спутников успешно испытали на орбите

Изделие перешло к стадии штатной эксплуатации
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На земной орбите успешно прошла испытания модульная платформа для малоразмерных космических аппаратов. Унифицированная наноспутниковая платформа была отправлена в космос в августе прошлого года.

Сообщается, что за эти месяцы все установленные на борту приборы показали высокую эффективность. Теперь их планируется использовать при создании линейки новых перспективных малых отечественных космических аппаратов, передает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Российские космические системы».

Сообщается, что за минувшие четыре месяца изделие прошло различные испытания и показало высокую эффективность. В частности, испытания проходили датчики ориентации аппарата на солнце, включая датчик, чувствительный в ультрафиолетовом диапазоне, выполненный на кристалле алмаза.

В настоящее время платформа перешла от от стадии летных испытаний к стадии штатной эксплуатации.

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