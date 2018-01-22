2018-01-22T11:39:21+03:00
Экономика

ЦБ: Замедление инфляции и стабилизация экономики приободрили россиян

Потребительские настроения населения по итогам 2017 года оказались самыми высокими за последнее время
Денис СУХОВ
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ЦБ: Замедление инфляции и стабилизация экономики приободрили россиянЦБ: Замедление инфляции и стабилизация экономики приободрили россиянФото: Алексей БУЛАТОВ
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Замедление инфляции, стабилизация экономической ситуации и национальной валюты приободрили россиян. Потребительские настроения населения в 2017 году оказались самыми высокими за последнее время, говорится в докладе Центробанка.

Индекс потребительских настроений (ИПН) россиян показал лучшую динамику с 2015 года и составил в конце прошлого месяца 99 пунктов. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на доклад ЦБ «Инфляция и инфляционные ожидания».

Отмечается, что российская экономика преодолела острую фазу кризиса и приспособилась к низким нефтяным ценам. Также на потребительские настроения благотворно повлияла низкая инфляция: по данным Росстата, в прошлом году она составила лишь 2,5%.

На этом фоне инфляционные ожидания населения достигли 10% - самый низкий показатель с 2010 года. Также россияне полагают, что в 2018 году товары и услуги подорожают на 8,7%.

ИПН рассчитывается на основе базовых опросов граждан о личном благосостоянии, экономики страны и ситуации на потребительском рынке.

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