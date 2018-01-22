ЦБ приостановил лицензии страховых компаний "АСКО" и "Южуралжасо"
Центробанк России приостановил действие лицензий двух страховых компаний - "Страховой группы "АСКО", зарегистрированной в Набережных Челнах и московской "Южуралжасо".
Так, "АСКО" лишилась возможности осуществления личного страхования. Исключением стало добровольное страхование жизни, имущественное страхование, обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств и перевозчиков за причинение вреда пассажирам, а также страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии.
"Южуралжасо" подверглась аналогичным мерам. Однако осуществляемое страхование может распространяться лишь на жизнь, имущество и ответственность владельцев транспортных средств.
Кроме того, с 22 января в компании будет назначена временная администрация сроком на шесть месяцев, которую возглавит советник экономического департамента страхового рынка ЦБ Станислав Чебыкин.
Причиной стали нарушения требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности.