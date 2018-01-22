ЦБ приостановил лицензии страховых компаний "АСКО" и "Южуралжасо"

22 Янв. 2018 2018-01-22T11:42:49+03:00

Приказом Центрального банка действие лицензий двух организаций было приостановлено Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Центробанк России приостановил действие лицензий двух страховых компаний - "Страховой группы "АСКО", зарегистрированной в Набережных Челнах и московской "Южуралжасо".

Так, "АСКО" лишилась возможности осуществления личного страхования. Исключением стало добровольное страхование жизни, имущественное страхование, обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств и перевозчиков за причинение вреда пассажирам, а также страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии.

"Южуралжасо" подверглась аналогичным мерам. Однако осуществляемое страхование может распространяться лишь на жизнь, имущество и ответственность владельцев транспортных средств.

Кроме того, с 22 января в компании будет назначена временная администрация сроком на шесть месяцев, которую возглавит советник экономического департамента страхового рынка ЦБ Станислав Чебыкин.

Причиной стали нарушения требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности.