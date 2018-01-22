2018-01-22T11:42:49+03:00
Экономика

ЦБ приостановил лицензии страховых компаний "АСКО" и "Южуралжасо"

Организации лишились возможности осуществления некоторых функций
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Приказом Центрального банка действие лицензий двух организаций было приостановленоПриказом Центрального банка действие лицензий двух организаций было приостановленоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Центробанк России приостановил действие лицензий двух страховых компаний - "Страховой группы "АСКО", зарегистрированной в Набережных Челнах и московской "Южуралжасо".

Так, "АСКО" лишилась возможности осуществления личного страхования. Исключением стало добровольное страхование жизни, имущественное страхование, обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств и перевозчиков за причинение вреда пассажирам, а также страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии.

"Южуралжасо" подверглась аналогичным мерам. Однако осуществляемое страхование может распространяться лишь на жизнь, имущество и ответственность владельцев транспортных средств.

Кроме того, с 22 января в компании будет назначена временная администрация сроком на шесть месяцев, которую возглавит советник экономического департамента страхового рынка ЦБ Станислав Чебыкин.

Причиной стали нарушения требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Папа Римский сравнил сплетничающих монашек с террористками
Медведев утвердил стратегию безопасности дорожного движения
Мэра города на Сицилии арестовали по подозрению в связях с мафией
Нацбанк Украины: обязательства Киева перед МВФ превышают 12 млрд долларов
Путин назначил постпреда РФ при НАТО Грушко заместителем главы МИД
Китай упрекнул США в односторонней политике в ВТО
Oxfam: 82% мировых богатств сосредоточены в руках 1% населения
Норвегия не рассматривает Россию в качестве военной угрозы
Итальянец Микеле Николетти стал новым председателем ПАСЕ
Порошенко назвал закон о реинтеграции Донбасса «технологией возвращения» этих территорий
В Госдуме раскритиковали закон о приравнивании сожительства к браку
ГИБДД может изменить правила проверки тюнингованных автомобилей
В поддержку Путина на выборах собрано более 1,6 млн подписей
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро восстановили
Суд ликвидировал фонд, обеспечивающий работу штаба Навального
Саакашвили обвинил Порошенко в нарушении границы во время поездки на Мальдивы
Китай призвал Россию вместе противостоять вызовам со стороны США
Песков: СМИ сами решают, как освещать ЧП в школах
В Колумбии автобус сорвался в пропасть, 13 человек погибли
Наместник Оптиной пустыни архимандрит Венедикт скончался после тяжелой болезни
РПЦ изучит законопроект о приравнивании сожительства к браку
Ученые предсказали, когда вымрут мужчины
В Кремле внимательно следят за ходом военной операции Турции в сирийском Африне
Пучдемон прилетел в Данию, несмотря на угрозы испанской прокуратуры
Россия поставит в Мьянму шесть многоцелевых истребителей Су-30
Россия и Кувейт приступили к переговорам о строительстве АЭС
Россияне стали чаще летать за границу
МИД Франции: Макрон считает Россию великой державой, которую следует уважать