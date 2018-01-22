2018-01-22T11:53:15+03:00
Политика

Террористы четыре раза нарушили режим перемирия в Сирии

Стрельба была зафиксирована в Алеппо и Латакии
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре случая стрельбы. Нарушения режима перемирия произошли в сирийских провинциях Алеппо и Латакия.

Отмечается, что случаи беспорядочной стрельбы их из минометов и стрелкового вооружения произошли на территории, которая находится под контролем боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация запрещена на территории России), пишет сайт телеканала «Звезда».

При этом эксперты отмечают, что, в целом, ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Напомним, для оказания помощи мирному населению на прошлой неделе в Сирию прибыл гуманитарный конвой ООН. Которые передал продукты питания и хозяйственные принадлежности всем нуждающимся.

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