22 Янв. 2018 2018-01-22T12:04:00+03:00

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В России стартовала акция "Расскажи новогоднюю историю Детскому телефону доверия", которая призвана запечатлеть особенные воспоминания о праздниках еще на долгое время.

Так, к участию в конкурсе приглашаются не только малыши и подростки, но и их родители. Любой желающий может зарегистрироваться на сайте через социальные сети и оставить свой рассказ о домашних посиделках или походе на каток. После этого нужно будет сделать репост истории к себе на страницу, дополнив ее хэштегом #ИсторииДетскомуТелефонуДоверия и ссылками на видеоролики с примером того, как не стоит праздновать Новый год.

Выполнение всех условий позволит вашему рассказу участвовать в голосовании на сайте акции. Авторы пяти историй, получивших больше всего отметок "Мне нравится", получат в подарок мобильные телефоны, а ещё пятидесяти участникам конкурса достанутся яркие спортивные рюкзаки.

Напомним, специалисты детского телефона доверия 8-800-2000-122 всегда готовы оказать квалифицированную психологическую помощь.