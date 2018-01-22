Утро понедельника в Москве стало самым холодным с начала зимы

22 Янв. 2018 2018-01-22T12:21:26+03:00

Эта неделя в столице обещает быть самой морозной с начала зимы Фото: Олег УКЛАДОВ

Температура воздуха в городе опустилась до -11,2 градуса

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Понедельник, 22 января, стал самым холодным днем с начала этой аномально теплой зимы. Такое заявление сделали в Гидрометцентре России.

Так, утром базовая метеостанция на ВДНХ зафиксировала, что температура воздуха в городе опустилась до -11,2 градуса.

"Таким образом, в нынешний понедельник зафиксирована минимальная температура с начала календарной зимы 2017-2018 годов", - передает "Интерфакс" со ссылкой на специалиста.

Между тем, до этого самым холодных днем считалось 20 января. Тогда столбики термометра опускались до 10,7 градуса мороза.

Несмотря на то, что на улицах значительно похолодало, а высота сугробов достигла 22 см, температура воздуха в январе все же остается выше климатической нормы на 5,3 градуса

Ранее стало известно, что эта неделя обещает быть самой морозной с начала зимы. Ночью температура в столичной регионе может опускаться до -17..19 градусов.

При этом, по словам синоптиков, москвичам гораздо сложнее справляться с холодами, чем жителям Якутии.