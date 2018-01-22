МИД Франции: Макрон считает Россию великой державой, которую следует уважать
Президент Франции Эммануэль Макрон с уважением относится к России и стремится установить с Москвой прямой диалог. Об этом заявил глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан.
По его словам, французский лидер стремится к «прямым связям» с Россией, таким отношениям, которые должны существовать между двумя великими державами. Поэтому Макрон, сразу после избрания на пост главы государства пригласил в Версаль президента РФ Владимира Путина.
«Франция ведет диалог со всеми странами и решительно говорит им в лицо то, что думает. Но в то же время она исходит из того, что следует уважать такую большую страну, какой является Россия», - отметил Ле Дриан в интервью газете Le Figaro.
Тем не менее, между Москвой и Парижем немало «вызывающих раздражение» вопросов. К таковым Ле Дриан отнес неурегулированный украинский кризис и проблему химического оружия в Сирии.
«Франция готова все это обсуждать. И российской стороне надлежит теперь сообщить, намерена ли она участвовать в такой дискуссии», - добавил министр.