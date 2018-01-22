2018-01-22T12:40:52+03:00
В мире

МИД Франции: Макрон считает Россию великой державой, которую следует уважать

Глава министерства Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что Москва и Париж имеют немало проблемных тем для обсуждения
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments20
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле ДрианМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле ДрианФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Франции Эммануэль Макрон с уважением относится к России и стремится установить с Москвой прямой диалог. Об этом заявил глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, французский лидер стремится к «прямым связям» с Россией, таким отношениям, которые должны существовать между двумя великими державами. Поэтому Макрон, сразу после избрания на пост главы государства пригласил в Версаль президента РФ Владимира Путина.

«Франция ведет диалог со всеми странами и решительно говорит им в лицо то, что думает. Но в то же время она исходит из того, что следует уважать такую большую страну, какой является Россия», - отметил Ле Дриан в интервью газете Le Figaro.

Тем не менее, между Москвой и Парижем немало «вызывающих раздражение» вопросов. К таковым Ле Дриан отнес неурегулированный украинский кризис и проблему химического оружия в Сирии.

«Франция готова все это обсуждать. И российской стороне надлежит теперь сообщить, намерена ли она участвовать в такой дискуссии», - добавил министр.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Папа Римский сравнил сплетничающих монашек с террористками
Медведев утвердил стратегию безопасности дорожного движения
Мэра города на Сицилии арестовали по подозрению в связях с мафией
Нацбанк Украины: обязательства Киева перед МВФ превышают 12 млрд долларов
Путин назначил постпреда РФ при НАТО Грушко заместителем главы МИД
Китай упрекнул США в односторонней политике в ВТО
Oxfam: 82% мировых богатств сосредоточены в руках 1% населения
Норвегия не рассматривает Россию в качестве военной угрозы
Итальянец Микеле Николетти стал новым председателем ПАСЕ
Порошенко назвал закон о реинтеграции Донбасса «технологией возвращения» этих территорий
В Госдуме раскритиковали закон о приравнивании сожительства к браку
ГИБДД может изменить правила проверки тюнингованных автомобилей
В поддержку Путина на выборах собрано более 1,6 млн подписей
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро восстановили
Суд ликвидировал фонд, обеспечивающий работу штаба Навального
Саакашвили обвинил Порошенко в нарушении границы во время поездки на Мальдивы
Китай призвал Россию вместе противостоять вызовам со стороны США
Песков: СМИ сами решают, как освещать ЧП в школах
В Колумбии автобус сорвался в пропасть, 13 человек погибли
Наместник Оптиной пустыни архимандрит Венедикт скончался после тяжелой болезни
РПЦ изучит законопроект о приравнивании сожительства к браку
Ученые предсказали, когда вымрут мужчины
В Кремле внимательно следят за ходом военной операции Турции в сирийском Африне
Пучдемон прилетел в Данию, несмотря на угрозы испанской прокуратуры
Россия поставит в Мьянму шесть многоцелевых истребителей Су-30
Россия и Кувейт приступили к переговорам о строительстве АЭС
Россияне стали чаще летать за границу