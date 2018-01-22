2018-01-22T12:49:50+03:00
Дом. Семья

Россияне стали чаще летать за границу

В 2017 году на путешествия было потрачено более $30 млрд
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Россияне стали чаще ездить на отдых за границу и больше денег тратить в поездках. За прошлый год объем международных авиаперевозок, как и расходы, путешественников выросли на треть по сравнению в показателями 2016 года.

Сообщается, что в 2017 году россияне потратили на путешествия более 30 миллиардов долларов. При этом годом ранее за поездки путешественники отдали лишь 24 миллиарда долларов. Кроме того, по данным Росстата, с января по сентябрь 2017 года число выездных туристических поездок составило 31 миллион.

Данные социологических опросов показали, что чаще всего в зарубежные путешествия отправляются жители Москвы и Санкт-Петербурга. 52% от общего числа тех, кто проводит отпуск за границей, проживают именно в этих городах, передает сетевое издание m24.ru.

Как отмечают специалисты, причины увеличения спроса на туристические поездки, в первую очередь, психологические. Многие считают, что отдых за границей является символом материального достатка.

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