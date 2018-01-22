Россия и Кувейт приступили к переговорам о строительстве АЭС

22 Янв. 2018 2018-01-22T13:04:17+03:00

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Россия и Кувейт приступили к переговорам о строительстве атомной электростанции. Такое заявление сделал глава министерства энергетики РФ Александр Новак.

Он рассказал, что в ходе встречи со своим коллегой из переднеазиатского государства, затронул вопросы дальнейших путей сотрудничества, в том числе в области мирного атома.

"С кувейтскими партнерами у нас тоже есть большое количество направлений перспективных. В том числе, кувейтские коллеги планируют построить атомную электростанцию. Сейчас ведутся соответствующие переговоры, подана заявка со стороны "Росатома", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, что в 2010 году страны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере мирного атома. Уже тогда Россия выразила готовность помогать Кувейту в разведке и добыче урана, подготовке кадров и исследованиях.