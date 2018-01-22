Пучдемон прилетел в Данию, несмотря на угрозы испанской прокуратуры

22 Янв. 2018 2018-01-22T13:28:05+03:00

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Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон прилетел в столицу Дании, несмотря на угрозы со стороны испанской прокуратуры.

Напомним, что ранее Мадрид сообщил о намерении требовать немедленного ареста политика, в случае его поездки в Копенгаген.

По данным Europa Press, прокуратура Испании уже обратилась в Верховный суд для выдачи европейского ордера на арест Пучдемона. Посольство страны в Копенгагене также в курсе прибытия экс-главы автономии в Данию. Дипломаты получили приглашение на дебаты, для участия в которых политик и покинул Брюссель, где скрывался от испанских властей с октября прошлого года.

Отмечается, что провести обсуждение в Копенгагенском университете предложил сам Пучдемон. В ходе дебатов будет затронута тема политической обстановки в Каталонии.

Мероприятие начнется в 14:00 по местному времени и продлится около двух часов.