2018-01-22T13:30:33+03:00
Политика

В Кремле внимательно следят за ходом военной операции Турции в сирийском Африне

Российские представители находятся в постоянном контакте с Дамаском и Анкарой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments20
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Кремле внимательно наблюдают за ходом военной операции Турции в курдском кантоне Африн на севере Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы самым внимательным образом наблюдаем за ходом операции, российские представители находятся в контакте как с сирийским руководством, так и с турецким руководством, в том числе и по этому вопросу», - заявил Песков журналистам.

Представитель главы государства подчеркнул, что Москва по-прежнему считает основополагающим принципом сохранение территориальной целостности Сирии. Песков также отметил, что Кремль следит и за гуманитарными аспектами происходящего в Африне.

Напомним, 20 января Генеральный штаб ВС Турции объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии. Заявленная цель — создать в приграничном Африне 30-километровую «зону безопасности», свободную от курдских вооруженных формирований.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Папа Римский сравнил сплетничающих монашек с террористками
Медведев утвердил стратегию безопасности дорожного движения
Мэра города на Сицилии арестовали по подозрению в связях с мафией
Нацбанк Украины: обязательства Киева перед МВФ превышают 12 млрд долларов
Путин назначил постпреда РФ при НАТО Грушко заместителем главы МИД
Китай упрекнул США в односторонней политике в ВТО
Oxfam: 82% мировых богатств сосредоточены в руках 1% населения
Норвегия не рассматривает Россию в качестве военной угрозы
Итальянец Микеле Николетти стал новым председателем ПАСЕ
Порошенко назвал закон о реинтеграции Донбасса «технологией возвращения» этих территорий
В Госдуме раскритиковали закон о приравнивании сожительства к браку
ГИБДД может изменить правила проверки тюнингованных автомобилей
В поддержку Путина на выборах собрано более 1,6 млн подписей
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро восстановили
Суд ликвидировал фонд, обеспечивающий работу штаба Навального
Саакашвили обвинил Порошенко в нарушении границы во время поездки на Мальдивы
Китай призвал Россию вместе противостоять вызовам со стороны США
Песков: СМИ сами решают, как освещать ЧП в школах
В Колумбии автобус сорвался в пропасть, 13 человек погибли
Наместник Оптиной пустыни архимандрит Венедикт скончался после тяжелой болезни
РПЦ изучит законопроект о приравнивании сожительства к браку
Ученые предсказали, когда вымрут мужчины
Пучдемон прилетел в Данию, несмотря на угрозы испанской прокуратуры
Россия поставит в Мьянму шесть многоцелевых истребителей Су-30
Россия и Кувейт приступили к переговорам о строительстве АЭС
Россияне стали чаще летать за границу
МИД Франции: Макрон считает Россию великой державой, которую следует уважать