В Кремле внимательно следят за ходом военной операции Турции в сирийском Африне

22 Янв. 2018 2018-01-22T13:30:33+03:00

Российские представители находятся в постоянном контакте с Дамаском и Анкарой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Изменить размер текста: A A

В Кремле внимательно наблюдают за ходом военной операции Турции в курдском кантоне Африн на севере Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы самым внимательным образом наблюдаем за ходом операции, российские представители находятся в контакте как с сирийским руководством, так и с турецким руководством, в том числе и по этому вопросу», - заявил Песков журналистам.

Представитель главы государства подчеркнул, что Москва по-прежнему считает основополагающим принципом сохранение территориальной целостности Сирии. Песков также отметил, что Кремль следит и за гуманитарными аспектами происходящего в Африне.

Напомним, 20 января Генеральный штаб ВС Турции объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии. Заявленная цель — создать в приграничном Африне 30-километровую «зону безопасности», свободную от курдских вооруженных формирований.