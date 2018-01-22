2018-01-22T13:48:46+03:00
Наука

Ученые предсказали, когда вымрут мужчины

Вырождение Y-хромосомы продолжается уже десятки тысяч лет
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Y-хромосома, отвечающая за развитие мужских признаков у плода, перестает выполнять свою функциюY-хромосома, отвечающая за развитие мужских признаков у плода, перестает выполнять свою функциюФото: EAST NEWS
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Мужчинам на Земле грозит вымирание. Такой неутешительный прогноз сделал британский генетик Даррен Гриффин из Кентского университета. По мнению ученого и его коллег, проблема заключается в том, что Y-хромосома, отвечающая за развитие мужских признаков у плода, перестает выполнять свою функцию.

Ученые отмечают, что постепенное вымирание Y-хромосомы продолжается уже десятки тысяч лет. При этом, как полагают исследователи, внутри мужской хромосомы не содержится жизненно необходимых генов, поэтому для процесса эволюции этот признак не обязателен.

Генетики успокаивают, что произойдет неприятное для представителей сильного пола событие еще нескоро. По расчетам генетиков, процесс вымирания займет еще около пяти миллионов лет, пишет сайт «Дни.ру».

Безусловно, хромосома ведет борьбу за выживание, вырабатывая механизмы, способные замедлить вырождение, заявляют специадисты. В частности, «мужской» ген со временем способен мигрировать в другую хромосому, передает телеканал «360».

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