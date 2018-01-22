Ученые предсказали, когда вымрут мужчины

22 Янв. 2018 2018-01-22T13:48:46+03:00

Y-хромосома, отвечающая за развитие мужских признаков у плода, перестает выполнять свою функцию Фото: EAST NEWS

Вырождение Y-хромосомы продолжается уже десятки тысяч лет

Изменить размер текста: A A

Мужчинам на Земле грозит вымирание. Такой неутешительный прогноз сделал британский генетик Даррен Гриффин из Кентского университета. По мнению ученого и его коллег, проблема заключается в том, что Y-хромосома, отвечающая за развитие мужских признаков у плода, перестает выполнять свою функцию.

Ученые отмечают, что постепенное вымирание Y-хромосомы продолжается уже десятки тысяч лет. При этом, как полагают исследователи, внутри мужской хромосомы не содержится жизненно необходимых генов, поэтому для процесса эволюции этот признак не обязателен.

Генетики успокаивают, что произойдет неприятное для представителей сильного пола событие еще нескоро. По расчетам генетиков, процесс вымирания займет еще около пяти миллионов лет, пишет сайт «Дни.ру».

Безусловно, хромосома ведет борьбу за выживание, вырабатывая механизмы, способные замедлить вырождение, заявляют специадисты. В частности, «мужской» ген со временем способен мигрировать в другую хромосому, передает телеканал «360».