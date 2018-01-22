2018-01-22T13:58:13+03:00
Общество

Наместник Оптиной пустыни архимандрит Венедикт скончался после тяжелой болезни

В начале января настоятель перенес ампутацию ноги на фоне развившегося сахарного диабета
Денис СУХОВ
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Наместник Оптиной пустыни архимандрит Венедикт. Фото: twitter.com/OptinaRUНаместник Оптиной пустыни архимандрит Венедикт. Фото: twitter.com/OptinaRU
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Наместник Свято-Введенского ставропигиального монастыря — Оптиной пустыни — архимандрит Венедикт (Пеньков) скончался после тяжелой болезни. Об этом в понедельник сообщили на сайте обители.

«Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего архимандрита Венедикта, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная», - говорится в сообщении монастыря.

В начале января 78-летний Венедикт перенес ампутацию ноги на фоне развившегося диабета, но состояние его здоровья продолжило ухудшаться. В субботу, 20 числа, архимандрит впал в кому.

Венедикт был назначен настоятелем Оптиной пустыни в 1990 году. В 2016-м написал прошение об отчислении на покой, но оно не было удовлетворено. В среде верующих священнослужитель получил известность как бескомпромиссный ревнитель православия.

Желающие проститься с настоятелем смогут сделать это до 24 января в Казанском храме Оптиной пустыни. В тот же день пройдут церемонии отпевания и погребения.

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