2018-01-22T14:10:29+03:00
Происшествия

В Колумбии автобус сорвался в пропасть, 13 человек погибли

ДТП произошло из-за схода оползня
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Колумбии произошло крупное ДТП, в результате которого погибли, по меньшей мере, 13 человек. Пассажирский автобус порвался с обрыва и упал в пропасть. Об этом сообщил начальник местной дорожной полиции майор Фернандо Монтанья.

Отмечается, что инцидент произошел в западной части страны на дороге, ведущей от города Пасто в сторону порта города Тумако. Как отметил представитель местной полиции, этот участок дороги находится на высоте 66 метров над пропастью и известен как «Нос Дьявола».

По предварительным данным, автобус сорвался в пропасть из-за сошедшего оползня. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники спецслужб. В настоящее время спасательное-поисковая операция еще продолжается, пока спасателям удалось обнаружить тела 13 человек. Сколько всего пассажиров ехало в автобусе, не сообщается, передает сайт «Свободная пресса».

Как отметил губернатор департамента Нариньо Камило Ромеро, что в результате инцидента погибли семь мужчин, пять женщин и шестимесячный ребенок, пишут «Известия».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Медведев утвердил стратегию безопасности дорожного движения
Мэра города на Сицилии арестовали по подозрению в связях с мафией
Нацбанк Украины: обязательства Киева перед МВФ превышают 12 млрд долларов
Путин назначил постпреда РФ при НАТО Грушко заместителем главы МИД
Китай упрекнул США в односторонней политике в ВТО
Oxfam: 82% мировых богатств сосредоточены в руках 1% населения
Норвегия не рассматривает Россию в качестве военной угрозы
Итальянец Микеле Николетти стал новым председателем ПАСЕ
Порошенко назвал закон о реинтеграции Донбасса «технологией возвращения» этих территорий
В Госдуме раскритиковали закон о приравнивании сожительства к браку
ГИБДД может изменить правила проверки тюнингованных автомобилей
В поддержку Путина на выборах собрано более 1,6 млн подписей
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро восстановили
Суд ликвидировал фонд, обеспечивающий работу штаба Навального
Саакашвили обвинил Порошенко в нарушении границы во время поездки на Мальдивы
Китай призвал Россию вместе противостоять вызовам со стороны США
Песков: СМИ сами решают, как освещать ЧП в школах
Наместник Оптиной пустыни архимандрит Венедикт скончался после тяжелой болезни
РПЦ изучит законопроект о приравнивании сожительства к браку
Ученые предсказали, когда вымрут мужчины
В Кремле внимательно следят за ходом военной операции Турции в сирийском Африне
Пучдемон прилетел в Данию, несмотря на угрозы испанской прокуратуры
Россия поставит в Мьянму шесть многоцелевых истребителей Су-30
Россия и Кувейт приступили к переговорам о строительстве АЭС
Россияне стали чаще летать за границу
МИД Франции: Макрон считает Россию великой державой, которую следует уважать