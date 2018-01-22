В Колумбии автобус сорвался в пропасть, 13 человек погибли

22 Янв. 2018 2018-01-22T14:10:29+03:00

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В Колумбии произошло крупное ДТП, в результате которого погибли, по меньшей мере, 13 человек. Пассажирский автобус порвался с обрыва и упал в пропасть. Об этом сообщил начальник местной дорожной полиции майор Фернандо Монтанья.

Отмечается, что инцидент произошел в западной части страны на дороге, ведущей от города Пасто в сторону порта города Тумако. Как отметил представитель местной полиции, этот участок дороги находится на высоте 66 метров над пропастью и известен как «Нос Дьявола».

По предварительным данным, автобус сорвался в пропасть из-за сошедшего оползня. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники спецслужб. В настоящее время спасательное-поисковая операция еще продолжается, пока спасателям удалось обнаружить тела 13 человек. Сколько всего пассажиров ехало в автобусе, не сообщается, передает сайт «Свободная пресса».

Как отметил губернатор департамента Нариньо Камило Ромеро, что в результате инцидента погибли семь мужчин, пять женщин и шестимесячный ребенок, пишут «Известия».