2018-01-22T14:11:11+03:00
Общество

Песков: СМИ сами решают, как освещать ЧП в школах

По словам пресс-секретаря президента, трагедии, подобные событиям в Перми и Улан-Удэ, требуют аккуратного подхода
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телеканалы и другие средства массовой информации сами принимают решение о том, как давать информацию об инцидентах в российских школах.

"Это целиком и полностью прерогатива редакционной политики СМИ, о которых вы упоминали. Какие-то СМИ принимают решение в пользу освещения, какие-то СМИ придерживаются иной точки зрения", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что трагедии, подобные событиям в Перми и Улан-Удэ, требуют осторожного подхода со стороны СМИ.

"Мы с уважением относимся ко всем точкам зрения, но, безусловно, считаем, что подобные трагические события, конечно, требуют чрезвычайно аккуратного подхода", — подчеркнул он.

Напомним, 15 января в пермской школе произошла драка, закончившаяся поножовщиной. В результате пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. 19 января ученик 9 класса школы в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ напал на учеников 7 класса. Пострадали семь человек.

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