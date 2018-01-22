2018-01-22T14:30:56+03:00
Политика

Саакашвили обвинил Порошенко в нарушении границы во время поездки на Мальдивы

По мнению экс-губернатора Одесской области, украинский президент нарушил законы страны
Екатерина БОЛГОВА
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Экс-губернатор Одесской области Михаил СаакашвилиЭкс-губернатор Одесской области Михаил СаакашвилиФото: REUTERS
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил главу украинского государства Петра Порошенко в незаконном пересечении границы.

«В конце декабря гражданин Украины Петр Порошенко приехал в Жуляны (киевский аэропорт) зашел с черного хода, показал паспорт на другое имя и фамилию, сел на самолет, не проходя контроль, и полетел на Мальдивы, в нарушение законов Украины, потому что не передал полномочия главнокомандующего», — заявил Саакашвили в Киевском апелляционном административном суде.

Он отметил, что вернулся Порошенко таким же образом. Кроме того, он назвал прокуроров «участниками преступной группировки».

«Я хочу обратиться к полиции, СБУ и ГМС — это «малина» подходит к концу, время расплаты наступит. И расплата будет жесткой и справедливой. Народ вам этого не простит», — сказал Саакашвили, передает «Украинская правда».

Напомним, ранее в январе украинские СМИ писали, что Порошенко под вымышленным именем отдыхал на пятизвездочном отеле Cheval Blanc на Мальдивах.

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