Суд ликвидировал фонд, обеспечивающий работу штаба Навального

22 Янв. 2018 2018-01-22T14:31:31+03:00

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Мещанский суд Москвы постановил ликвидировать фонд "Пятое время года", обеспечивающий работу предвыборного штаба оппозиционного политика Алексея Навального. Таким образом был удовлетворен иск главного управления Минюста РФ по столице.

Напомним, что ведомство обратилось в суд после ноябрьской проверки фонда, в ходе который были выявлены нарушения российского законодательства.

Так, в организации нашли недостоверные сведения об адресе руководящего органа, незарегистрированные подразделения и нарушения в деятельности в качестве оператора персональных данных. Кроме того, было выявлено нецелевое расходование средств на оплату аренды помещений в рамках кампании "Навальный 2018" и финансирование самого штаба в обход законодательства РФ.

Согласно решению судьи Ирины Афанасьевой фонд "Пятое время года" должен быть исключен из Единого реестра государственных юридических лиц, передает "Интерфакс".

Ранее ЦИК отказал Навальному в участии в президентских выборах из-за наличия непогашенной судимости.