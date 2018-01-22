2018-01-22T14:31:31+03:00
Политика

Суд ликвидировал фонд, обеспечивающий работу штаба Навального

В деятельности организации нашли нарушения российского законодательства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments37
Блогер Алексей НавальныйБлогер Алексей НавальныйФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Мещанский суд Москвы постановил ликвидировать фонд "Пятое время года", обеспечивающий работу предвыборного штаба оппозиционного политика Алексея Навального. Таким образом был удовлетворен иск главного управления Минюста РФ по столице.

Напомним, что ведомство обратилось в суд после ноябрьской проверки фонда, в ходе который были выявлены нарушения российского законодательства.

Так, в организации нашли недостоверные сведения об адресе руководящего органа, незарегистрированные подразделения и нарушения в деятельности в качестве оператора персональных данных. Кроме того, было выявлено нецелевое расходование средств на оплату аренды помещений в рамках кампании "Навальный 2018" и финансирование самого штаба в обход законодательства РФ.

Согласно решению судьи Ирины Афанасьевой фонд "Пятое время года" должен быть исключен из Единого реестра государственных юридических лиц, передает "Интерфакс".

Ранее ЦИК отказал Навальному в участии в президентских выборах из-за наличия непогашенной судимости.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Папа Римский сравнил сплетничающих монашек с террористками
Медведев утвердил стратегию безопасности дорожного движения
Мэра города на Сицилии арестовали по подозрению в связях с мафией
Нацбанк Украины: обязательства Киева перед МВФ превышают 12 млрд долларов
Путин назначил постпреда РФ при НАТО Грушко заместителем главы МИД
Китай упрекнул США в односторонней политике в ВТО
Oxfam: 82% мировых богатств сосредоточены в руках 1% населения
Норвегия не рассматривает Россию в качестве военной угрозы
Итальянец Микеле Николетти стал новым председателем ПАСЕ
Порошенко назвал закон о реинтеграции Донбасса «технологией возвращения» этих территорий
В Госдуме раскритиковали закон о приравнивании сожительства к браку
ГИБДД может изменить правила проверки тюнингованных автомобилей
В поддержку Путина на выборах собрано более 1,6 млн подписей
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро восстановили
Саакашвили обвинил Порошенко в нарушении границы во время поездки на Мальдивы
Китай призвал Россию вместе противостоять вызовам со стороны США
Песков: СМИ сами решают, как освещать ЧП в школах
В Колумбии автобус сорвался в пропасть, 13 человек погибли
Наместник Оптиной пустыни архимандрит Венедикт скончался после тяжелой болезни
РПЦ изучит законопроект о приравнивании сожительства к браку
Ученые предсказали, когда вымрут мужчины
В Кремле внимательно следят за ходом военной операции Турции в сирийском Африне
Пучдемон прилетел в Данию, несмотря на угрозы испанской прокуратуры
Россия поставит в Мьянму шесть многоцелевых истребителей Су-30
Россия и Кувейт приступили к переговорам о строительстве АЭС
Россияне стали чаще летать за границу
МИД Франции: Макрон считает Россию великой державой, которую следует уважать