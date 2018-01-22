ГИБДД может изменить правила проверки тюнингованных автомобилей

22 Янв. 2018 2018-01-22T15:00:05+03:00

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ГИБДД подготовила новые правила проверки и контроля переделанных или дооснащенных (тюнингованных) автомобилей, чтобы упростить легализацию газобаллонного (ГБО) или другого нестандартного оборудования.

Однако эта инициатива не нашла одобрения бизнеса и чиновников. Минэкономики вынесло отрицательное заключение по данному документу, посчитав, что в проекте заложены «избыточные административные и иные ограничения и обязанности».

«В Госавтоинспекции почему-то решили взять на себя несвойственные контролирующие функции по экспертной оценке возможности доработки транспортных средств. Оценку автомобилей с измененной конструкцией должны делать аккредитованные лаборатории», — заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Также в ведомстве заявили, что сейчас непонятно, можно ли пройти «проверку технического состояния» автомобиля во время традиционного техосмотра, или нужна какая-то другая, специальная процедура, сообщает «Коммерсантъ».