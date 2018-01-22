2018-01-22T15:34:33+03:00
В мире

Итальянец Микеле Николетти стал новым председателем ПАСЕ

Он работает в Ассамблее с июня 2013 года, ранее возглавлял социалистическую группу
Екатерина БОЛГОВА
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ПАСЕ утвердила нового председателяПАСЕ утвердила нового председателяФото: REUTERS
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На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге в понедельник, 22 января, итальянец Микеле Николетти был утвержден новым председателем. Он был объявлен избранным без голосования, так как по правилам процедур Ассамблеи, так происходит в случае представления на выборы главы ПАСЕ одного кандидата.

"Председатель остается на своем посту до открытия следующей очередной сессии", — сообщается в правилах процедур.

Микеле Николетти работает в ПАСЕ с июня 2013 года. Ранее он возглавлял делегацию Италии, работал в Бюро, президентском комитете, посткоме Ассамблеи, в последнее время руководил социалистической группой в Ассамблее.

Напомним, весной 2017 года Ассамблея впервые в своей истории внесла изменения в устав, чтобы в отставку тогдашнего главу ПАСЕ Педро Аграмунта после его поездки в Сирию. Позже он добровольно сложил свои полномочия, временным главой Ассамблеи стала Стелла Кириакидис.

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