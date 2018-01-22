2018-01-22T15:35:04+03:00
Политика

Норвегия не рассматривает Россию в качестве военной угрозы

Такое заявление сделала глава королевского МИД Ине Эриксен Сёрейде
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Норвегия намерена продолжать сотрудничество с РоссиейНорвегия намерена продолжать сотрудничество с РоссиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Норвегия не рассматривает Россию в качестве военной угрозы, несмотря на наличие "определенных вызовов". Такое заявление сделала глава королевского МИД Ине Эриксен Сёрейде.

"Конечно, мы видим эти изменения, связанные с наращиванием военного потенциала России на севере, <...> но все же мы рассматриваем регион как территорию с низкой напряженностью", - сказала она в ходе конференции Arctic Frontiers в Тромсё.

Министр подчеркнула, что Осло сотрудничает с Москвой уже множество десятилетий. Это касается практических вопросов в таких областях как ядерная безопасность, рыболовство, сохранение ресурсов северных морей и других.

Поэтому Норвегия готова продолжать взаимодействие с Россией, особенно учитывая тот факт, что эта страна всегда бралась в расчет при построении внешней политики королевства и других арктических государств, включая Данию, Канаду и США.

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