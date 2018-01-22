2018-01-22T15:37:53+03:00
Экономика

Oxfam: 82% мировых богатств сосредоточены в руках 1% населения

Состояние 3,7 млрд беднейших жителей планеты остается неизменным
Денис СУХОВ
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Oxfam: 82% мировых богатств сосредоточены в руках 1% населенияOxfam: 82% мировых богатств сосредоточены в руках 1% населенияФото: REUTERS
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Всего 1% населения Земли владеет 82% мировых богатств, в то время как финансовое состояние 3,7 млрд беднейших жителей планеты при этом осталось неизменным. Такие данные приводятся в отчете международной благотворительной организации Oxfam, опубликованном в преддверии экономического форума в Давосе.

Отмечается, что в 2017 году каждые два для в мире появлялся новый миллиардер, в результате их число составило 2013 человек. Последние несколько лет совокупное состояние этой группы людей увеличивалось в среднем на 13% ежегодно, а происходило это в шесть раз быстрее, чем росли зарплаты простых рабочих и служащих.

Авторы доклада подчеркивают, что богатейшие люди Земли продолжают ударными темпами увеличивать свое состояние на фоне ухудшения условий труда своих рабочих. Причем это справедливо как для развивающихся, так и развитых стран. Одновременно с урезанием прав трудящихся растет влияние крупного бизнеса на процесс принятия государственных решений.

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