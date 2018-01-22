Китай упрекнул США в односторонней политике в ВТО
Китай обвинил США в ведении односторонней политики в рамках Всемирной торговой организации. Таким образом в Пекине отреагировали на слова американцев о том, что КНР якобы не соблюдают правило ВТО.
"Думаю, все и так увидели: как раз сами США предпринимали односторонние меры и делали соответствующие заявления, вызывая обеспокоенность у стран-участниц многосторонних форматов торгового взаимодействия", - заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
Выступая на регулярном брифинге, она также выразила надежду на то, что Вашингтон в итоге займет объективную позицию по данному вопросу, а мировое сообщество перестанет считать заявления американцев "истиной в последней инстанции". По словам Чуньин, все знают, что Пекин строго придерживается правил ВТО с самого момента вступления, передает ТАСС.
Напомним, что в новой оборонной стратегии США содержатся обвинения против РФ и КНР в несоблюдении правил организации и невыполнении некоторых обещаний.