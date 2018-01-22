2018-01-22T15:50:18+03:00
Политика

Путин назначил постпреда РФ при НАТО Грушко заместителем главы МИД

Распоряжения президента вступили в силу со дня подписания
Денис СУХОВ
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Замглавы МИД РФ Александр ГрушкоЗамглавы МИД РФ Александр ГрушкоФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин освободил от должности постоянного представителя России при НАТО Александра Грушко. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Грушко Александра Викторовича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе», - говорится в тексте документа.

Другим указом от 22 января президент назначил Грушко заместителем министра иностранных дел РФ. Оба документа вступили в силу со дня подписания.

Грушко состоит на дипломатической службе с 1977 года. Работал в посольствах СССР в Нидерландах и Бельгии. Возглавлял Департамент общеевропейского сотрудничества. С сентября 2005 года по октябрь 2012 года занимал должность заместителя министра иностранных дел, пока не был назначен постоянным представителем РФ при Североатлантическом альянсе.

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