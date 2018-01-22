Нацбанк Украины: обязательства Киева перед МВФ превышают 12 млрд долларов

22 Янв. 2018 2018-01-22T16:04:42+03:00

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Общая сумма обязательств Украины перед Международным валютным фондом составляет 12,1 млрд долларов. Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Украины Олег Чурий.

«На сегодня есть обязательства Национального банка перед Международным валютным фондом в сумме $7,2 млрд. Есть также обязательства министерства финансов перед Международным валютным фондом в сумме $4,9 млрд. То есть в целом обязательства перед МВФ составляют $12,1 млрд», - заявил Чурий.

Также по его словам, активы Нацбанка, входящая в валовые резервы, составляют 18,8 млрд долларов, а сумма обязательств НБУ достигает 9,1 млрд долларов.

Ранее в Нацбанке допустили досрочное прекращение сотрудничества с МВФ уже этим летом. Вероятным признаком этого станет отказ фонда предоставить очередной транш до июля 2018 года, так как программа финансовой помощи Киеву рассчитана до первого квартала 2019 года.

Напомним, условием выделения нового транша МВФ ставит принятие украинскими властями ряда непопулярных реформ.