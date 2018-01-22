2018-01-22T16:04:42+03:00
Политика

Нацбанк Украины: обязательства Киева перед МВФ превышают 12 млрд долларов

Ранее руководство регулятора допустило досрочное прекращение сотрудничества с Международным валютным фондом
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Нацбанк Украины: обязательства Киева перед МВФ превышают 12 млрд долларовНацбанк Украины: обязательства Киева перед МВФ превышают 12 млрд долларовФото: ! Соцсети
Изменить размер текста:

Общая сумма обязательств Украины перед Международным валютным фондом составляет 12,1 млрд долларов. Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Украины Олег Чурий.

«На сегодня есть обязательства Национального банка перед Международным валютным фондом в сумме $7,2 млрд. Есть также обязательства министерства финансов перед Международным валютным фондом в сумме $4,9 млрд. То есть в целом обязательства перед МВФ составляют $12,1 млрд», - заявил Чурий.

Также по его словам, активы Нацбанка, входящая в валовые резервы, составляют 18,8 млрд долларов, а сумма обязательств НБУ достигает 9,1 млрд долларов.

Ранее в Нацбанке допустили досрочное прекращение сотрудничества с МВФ уже этим летом. Вероятным признаком этого станет отказ фонда предоставить очередной транш до июля 2018 года, так как программа финансовой помощи Киеву рассчитана до первого квартала 2019 года.

Напомним, условием выделения нового транша МВФ ставит принятие украинскими властями ряда непопулярных реформ.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Папа Римский сравнил сплетничающих монашек с террористками
Медведев утвердил стратегию безопасности дорожного движения
Мэра города на Сицилии арестовали по подозрению в связях с мафией
Путин назначил постпреда РФ при НАТО Грушко заместителем главы МИД
Китай упрекнул США в односторонней политике в ВТО
Oxfam: 82% мировых богатств сосредоточены в руках 1% населения
Норвегия не рассматривает Россию в качестве военной угрозы
Итальянец Микеле Николетти стал новым председателем ПАСЕ
Порошенко назвал закон о реинтеграции Донбасса «технологией возвращения» этих территорий
В Госдуме раскритиковали закон о приравнивании сожительства к браку
ГИБДД может изменить правила проверки тюнингованных автомобилей
В поддержку Путина на выборах собрано более 1,6 млн подписей
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро восстановили
Суд ликвидировал фонд, обеспечивающий работу штаба Навального
Саакашвили обвинил Порошенко в нарушении границы во время поездки на Мальдивы
Китай призвал Россию вместе противостоять вызовам со стороны США
Песков: СМИ сами решают, как освещать ЧП в школах
В Колумбии автобус сорвался в пропасть, 13 человек погибли
Наместник Оптиной пустыни архимандрит Венедикт скончался после тяжелой болезни
РПЦ изучит законопроект о приравнивании сожительства к браку
Ученые предсказали, когда вымрут мужчины
В Кремле внимательно следят за ходом военной операции Турции в сирийском Африне
Пучдемон прилетел в Данию, несмотря на угрозы испанской прокуратуры
Россия поставит в Мьянму шесть многоцелевых истребителей Су-30
Россия и Кувейт приступили к переговорам о строительстве АЭС
Россияне стали чаще летать за границу
МИД Франции: Макрон считает Россию великой державой, которую следует уважать