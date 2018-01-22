Мэра города на Сицилии арестовали по подозрению в связях с мафией

22 Янв. 2018 2018-01-22T16:16:34+03:00

Всего в рамках крупной спецоперации было задержано 56 человек

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На Сицилии по подозрению в связях с мафиозной группировкой "Коза ностра" были арестованы 56 человек.

Среди задержанных в ходе крупной спецоперации оказался мэр небольшого итальянского городка Сан-Бьяджио-Платани Санто Сабелла. Правоохранители считают, что он мог занять пост градоначальника, благодаря своим связям с преступной организацией.

Кроме того, под стражу были помещены и представители 16 мафиозных семей, проживающих в провинции Агридженто. Все задержанные обвиняются в создании мафиозной группировки, многочисленных случаях вымогательства и участии в контрабанде наркотиков.

По данным издания ANSA, семь компаний, находящие в собственности членов клана, перешли в государственное владение.

Напомним, что в июне прошлого года итальянским карабинерам удалось задержать также "крестного отца" группировки "Ндрангета" Джузеппе Джорджи, а в сентябре уже в Испании был арестован российский бизнесмен Александр Гринберг, который подозревается в связях с "русской мафией".

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